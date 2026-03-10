Adana’da üst geçit protestosu: Mahalleli belediyeye tepki gösterdi

6 Mayıs 2025’te Adana'nın Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı’nda, seyir halindeki bir tırın dorsesi açılarak yaya üst geçidine çarptı. Çarpmanın etkisiyle büyük hasar alan üst geçit, belediye ekipleri tarafından sökülerek kaldırıldı.

Üst geçidin yeniden yapılacağı belirtilmesine rağmen geçen sürede herhangi bir çalışma başlatılmadı.

OKULLARIN ORTASINDA TEHLİKELİ GEÇİŞ

Emek ve Seyhan mahallelerini birbirine bağlayan, çevresinde çok sayıda okulun bulunduğu bölgede yaşayan vatandaşlar, üst geçidin yeniden yapılması için defalarca belediyeye başvuruda bulunduklarını belirtti.

Bölgede toplanan mahalle sakinleri, yoğun trafik nedeniyle karşıdan karşıya geçmekte zorlandıklarını ifade ederek yetkililerden çözüm istedi.

"10 BİN ÖĞRENCİNİN GÜVENLİĞİ RİSK ALTINDA"

Grup adına konuşan Metin Yıldırım, bölgede çok sayıda okul bulunduğunu ve yaklaşık 10 bin öğrencinin bu yolu kullandığını söyledi.

Üst geçidin yapılmamasının ciddi güvenlik sorununa yol açtığını belirten Yıldırım, şunları söyledi:

Vatandaşlar yoğun akan trafiğe rağmen mecburen refüjdeki engellerin üzerinden atlayarak karşıya geçmek zorunda kalıyor. Bu durum her an ciddi bir trafik kazasına neden olabilecek hayati bir tehlike oluşturuyor.

"SORUMLULUK YETKİLİLERE AİT"

Yakın zamanda bölgede yaşanan bir kazada bir kadının hayatını kaybettiğini hatırlatan Yıldırım, yaşanan kazalarda sorumluluğun gerekli adımları atmayan kurumlara ait olduğunu ifade etti.

Mahalle sakinleri, üst geçidin bir an önce yeniden yapılmasını ve yaşanan mağduriyetin giderilmesini talep etti.

VATANDAŞLAR BARİYERLERİ AŞARAK GEÇİYOR

Öte yandan bazı vatandaşların, yoğun trafik akışına rağmen refüjde bulunan demir bariyerlerin üzerinden atlayarak yolun karşısına geçmeye çalıştığı görüldü. Bu durum bölgedeki tehlikeyi bir kez daha gözler önüne serdi.