Sakarya'da yolcu otobüsünde yarım kilo kokain ele geçirildi

Emniyet güçleri, zehir tacirleriyle mücadeleye hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda son operasyon Sakarya'da yapıldı.

Sakarya emniyeti, uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında İstanbul’dan temin edilen uyuşturucu maddenin Sakarya güzergahı kullanılarak başka bir şehre nakledileceği bilgisini aldıktan sonra Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde önlem aldı.

3 ŞÜPHELİ YARIM KİLO UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI

Belirlenen otobüse yönelik düzenlenen operasyonda A.B. (35), B.B. (32) ve C.B. (35) isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Şahısların üzerinde ve eşyalarında yapılan aramalarda 489 gram kokain maddesi ile uyuşturucu tartımında kullanıldığı değerlendirilen hassas terazi ele geçirildi.

2 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüphelilerden B.B. (32), alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Mahkemeye çıkarılan A.B. (35) ve C.B. (35) ise "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.