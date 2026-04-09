22 Nisan 2026 yarım gün mü? Merak edilen mesai saatleri...

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaklaşırken, resmi tatil takvimi vatandaşların gündeminde yer almaya başladı.

Özellikle bayramdan bir gün önce olan 22 Nisan’ın yarım gün tatil olup olmadığı sıkça araştırılıyor.

Kamu kurumları ve özel sektör çalışanları, 22 Nisan’da mesai düzeninin nasıl olacağını merak ediyor.

Peki, 22 Nisan yarım gün mü, tatil mi? İşte konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar...

22 NİSAN YARIM GÜN MÜ

22 Nisan 2026 yarım gün tatil değildir.

Türkiye’de resmi tatil olan gün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olup, yalnızca 23 Nisan (Perşembe) günü tam gün tatildir.