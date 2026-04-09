Burhanettin Duran: Lübnan'ın egemenliğinin muhafazasına desteğimizi yineliyoruz

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 'NATO'nun Ankara Zamanı: Dayanıklı Bir İttifak İçin Stratejik Konumlanma' konferansında konuştu.

"ULUSLARARASI TOPLUM BİR AN EVVEL HAREKETE GEÇMELİ"

Duran, konuşmasında ayrıca şunları söyledi:

Türkiye, ABD ile İran arasında iki haftalık ateşkesin sağlanmasına da ciddi katkılarda bulunmuştur.



Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, her türlü krizin çözümünde adaleti merkeze alan bir çözüm için diplomasinin tüm imkanlarını kullanmaya devam edeceğiz.



Ne yazık ki, bölgede henüz sağlanan ateşkese rağmen, Netanyahu hükümeti, Lübnan’a yönelik saldırıları ile barış ve istikrarı tesis etmeye yönelik uluslararası adımları hedef almaktadır.



Türkiye olarak Lübnan’ın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün muhafazasına güçlü desteğimizi yineliyor, uluslararası topluma bir an evvel harekete geçmesi gerektiğini hatırlatıyoruz.

"TÜRKİYE, NATO'YA CİDDİ KATKILAR YAPABİLECEK GÜCE HAİZDİR"

"Türkiye, NATO'ya çok ciddi katkılar yapabilecek güç ve kapasiteyi haizdir. NATO da Türkiye'nin güvenlik ihtiyaçlarının karşılanması noktasında çok önemli bir ittifaktır. ABD’nin 'NATO'dan ayrılabileceğine' yönelik mesajlar, Avrupa ülkelerini savunma kapasitelerini güçlendirmeye sevk etti."

"TÜRKİYE ATEŞKESTE KİLİT ROL OYNADI"

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadeleriyle bugün barış, huzur, istikrar denince akla ilk Türkiye gelmekte. Türkiye ateşkese çok ciddi katkı yaptı.



Bu kapsamda aralarında Pakistan, Katar, Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman başta olmak üzere bölge ülkeleriyle savaşı durdurmaya çabaladık.



Aynı şekilde Rusya İspanya, Fransa, İtalya, Almanya başta olmak üzere yirminin üzerinde küresel aktörle ikili temaslar gerçekleştirdik.