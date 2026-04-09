İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' davasında 5'inci hafta

Türkiye'nin takip ettiği dava, 5. haftasında görülmeye devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması tamamlanarak 11 Kasım 2025 tarihinde 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlandı.

İMAMOĞLU HAKKINDA 2 BİN 352 YIL HAPİS CEZASI İSTENİYOR

İddianamede 'örgüt lideri' olarak adı geçen Ekrem İmamoğlu'nun; 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'rüşvet', 'suç gelirlerinin aklanması', 'kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık', 'kişisel verilerin kaydedilmesi', 'kişisel verileri ele geçirme ve yayma', 'suç delillerini gizleme', 'haberleşmenin engellenmesi', 'kamu malına zarar verme', 'rüşvet alma', 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma', 'irtikap', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'ihaleye fesat karıştırma', 'çevrenin kasten kirletilmesi', 'vergi usul kanununa muhalefet', 'orman kanununa muhalefet' ve 'maden kanununa muhalefet' suçlarını işlediği iddia edildi.

İmamoğlu'nun 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

DURUŞMALARDA BEŞİNCİ HAFTA

İlk duruşma 9 Mart Pazartesi günü görüldü.

Davanın ilk duruşmasından bugüne kadar 28 kişinin savunması alındı.

Cuma günü duruşma görülmezken duruşmalara haftanın 4 günü devam edilecek.

SAAT 22.00'YE KADAR DEVAM EDECEK

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri'de bulunan Marmara Açık Cezaevi Yerleşkesi'ndeki binada görülecek 19'uncu celsede, sanıkların savunmalarına devam edilecek.

Diğer yandan Mahkeme başkanı saat 22.00'ye kadar duruşmaların devam edebileceğini belirtti.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA 18 KİŞİ TAHLİYE OLDU

Geçtiğimiz celsede mahkeme heyeti, sanıklardan İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Özgür Karabat'ın şoförü Sırrı Küçük, Ağaç A.Ş çalışanı Fatih Yağcı, iş insanı Ali Üner, iş insanı Evren Şirolu, iş insanı Ebubekir Akın, İSPER personeli Davut Bildik, Altan Ertürk, Hüseyin Yurttaş, Murat Ongun'un şoförü Kadir Öztürk, Mustafa Bostancı, Kadriye Kasapoğlu'nun şoförü Sabri Caner Kırca, Baran Gönül, Mahir Gün, Esra Huri Bulduk, Şehide Zehra Keleş Yüksel, Başak Tatlı ve zabıta memuru Nazan Başelli'nin tahliyesine karar verdi.

BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANI İNAN GÜNEY'İN DOSYASI BİRLEŞTİ

Tutuklu Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de aralarında bulunduğu 3'ü tutuklu 7 sanık hakkında hazırlanan iddianame, İBB 'yolsuzluk' davasının dosyasıyla birleştirildi.

Güney, iddianamenin İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesinin ardından İBB dosyasında 'sanık' olarak yer aldı.

"ASLA TALİMAT ALMA GİBİ BİR DURUM OLMADI"

Saat 10.45 sıralarında başlayan duruşmada söz alan Ekrem İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın heyet, 'Özel vasıflı üye' kavramının ne ifade ettiğini herhalde bir tek yazan iddia makamı biliyor. Biz bilmiyoruz. Bizim dünyamızda 'özel vasıflı' üye yok. 86 milyon insanın eşitliği var. Bizim ruhumuzda 16 milyon insanın eşitliği var. 100 bin kişilik İBB kadrosunun eşitliği var. Hiç kimseyi birbirinden ayırmadığımızın işareti olması açısından ifade ediyorum. İçinde Türk'ü, Kürt'ü, Alevi'si, Çerkez'i, Boşnak'ı herkes var. Hiç kimse birbirinden ayrı değil. Göreve geldiniz. Kısa da olsa birlikteliğimiz oldu Melih Bey. Size 'Şunu Genel Müdür Yardımcısı yap, şunu kadronu al, şunu şöyle çalıştır, şu kişiye özel bir vasıf belirle' ya da şu firmaya ya da gayri meşru, hukuka uygun olmayan, kişisel olarak direkt ya da dolaylı bir talebim ya da bir talimatım size geldi mi ya da böyle bir durum oluştu mu?' diye sordu. Melih Geçen ise cevabında, 'Asla olmadı başkanım' dedi."

"SÜREÇLERİMİZDEN EMİNDİK"

İmamoğlu konuşmasının devamında, şunları söyledi:

Teknik bir insansınız. Savcı ifade alırken, 13. eylemin bu dosya için en önemli eylem olduğunu, buna çok önem atfettiğini söyledi.



Bu utanç verici süreçle ilgili, teknik süreçleri bilim ve teknoloji kurulunda olmanızdan dolayı; burada bir sıkıntı, böyle bir risk olsaydı, benim kapımı çalar, 'Böyle bir risk var başkanım, bunu asla yapmayın' der miydin? Çekindin mi bana gelmekte? Ya da çekindiysen, niye çekindin? Onu sormak istiyorum' dedi.



Melih Geçek ise, "Başkanım, asla çekinmedim. Bazı projelerde uyarmışlığım oldu. Kendi sistemlerimizden emindik, süreçlerimizden emindik.



Tabii insanın olduğu her yerde hata olur ama olduğunda da görüp tabii ki size bunu taşıyacağız. Sonuçta bizim yaptığımız her iyi şey de her kötü şey de size yansıyor.

"CEP TELEFONUNUN İNCELENMESİ BİR YILI AŞKIN SÜRER Mİ?"

Cep telefonumu alıp insanları hapse atıp ve ondan sonra da iddia makamı olarak hala tek bir delilin sunulmamış olması peki? İncelendiyse bir sayfa yazılmaz mı? Melih Bey'e de şunu sormak istiyorum; bir teknik arkadaşım olarak bir cep telefonunun incelenmesi bir yılı aşkın bir süre sürer mi?" dedi.



Geçek ise cevabında, "Başkanım ekleri inceledim, açıkçası bu telefonla ilgili bir inceleme kaydı göremedim ama şunu gördüm: 'Şifresi verilmediği telefonların şifresi alınamadığı için yedeği alınmamıştır.' diyor ama yedek almanın dışında da herhangi bir inceleme talebi, polis yazısı görmedim.