24 Eylül reyting sonuçları: Eşref Rüya, Sahipsizler, Fenerbahçe Avrupa maçı…

24 EYLÜL ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI

Total kategorisinde “Eşref Rüya”, zirvede yerini alırken, ikinci sırada “Dinamo Zagreb–Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması”, üçüncü sırada ise “Sahipsizler” kendine yer buldu.

AB kategorisinde, “Dinamo Zagreb–Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması” birinci sırayı alırken, “Eşref Rüya” ikinci sırada, “Eşref Rüya” özet bölümü ise üçüncü sırada yer aldı.

ABC grubunda da “Dinamo Zagreb–Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması” zirveyi kimseye bırakmadı. “Eşref Rüya” ikinci sırada yer alırken, “Eşref Rüya” özet bölümü ise üçüncü sırada yer aldı.