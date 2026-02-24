24 Şubat 2026 iftar ve teravih vakitleri! İmsakiye 2026: İstanbul, Ankara, İzmir...

Ramazan'ın ilk haftasını idrak eden Müminler, ibadetlerine devam ediyor. İftar ve teravih vakitleri de sık sık araştırılıyor. İşte, 24 Şubat 2026 ezan saatleri...
Ramazan-ı Şerif boyunca yerine getirilen oruç ibadeti, ardından bayram havası getirecek.
Aynı zamanda 2026 imsakiyesi, Müminler tarafından günlük olarak takip ediliyor.
Diyanet, 24 Şubat 2026 gününe ait ezan vakitlerini paylaştı. Bu kapsamda, "bugün iftar saat kaçta" ve "teravih namazı saat kaçta" soruları yanıt buldu.
İşte, bugünkü ezan vakitleri...
24 ŞUBAT 2026 İFTAR SAATLERİ
İstanbul: 18.55
İzmir: 19.05
Ankara: 18.41
TERAVİH SAATLERİ
İstanbul: 20.15
İzmir: 20.21
Ankara: 19.59
DİYANET İLLERE GÖRE EZAN VAKİTLERİ 2026
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi