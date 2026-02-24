Tarih ve saat verildi: İstanbul’a 4 saatlik lapa lapa kar geliyor

İstanbul’da hava sıcaklıkları yeniden düşüşe geçiyor.

Meteoroloji kaynaklarından yapılan değerlendirmelere göre Ukrayna üzerinden gelen soğuk hava dalgası kenti etkisi altına alacak.

Megakentte hava koşullarının sertleşmesiyle birlikte kar yağışı bekleniyor. Beklenen tarih verildi.

4 SAAT SÜRECEK

Hava Forum, Çarşamba akşamı Ukrayna üzerinden gelmesi beklenen soğuk hava dalgasıyla birlikte kar yağışını işaret etti.

Perşembe günü İstanbul'da 4 saatlik bir yağış beklendiğini belirten Hava Forum, uyarısında şu ifadelere yer verdi:

“Yarın (çarşamba) akşam Ukrayna üzerinden soğuk hava dalgası yurda giriş yapacak. Perşembe günü İstanbul'da 4 saatlik bir görsel şölen yapacak lapa lapa kar yağabilir. Gelişmeleri takip ediyoruz…”