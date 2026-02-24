Hayvancılık isteyene müjde: Devlet'ten 100 küçükbaş hediye! İşte başvuru bilgileri...

Kırsalda Bereket Küçükbaş Hayvancılığa Destek Projesi, kırsalda üretimi güçlendirmek, aile işletmelerini büyütmek, gençlerimizi ve kadınlarımızı üretime daha fazla dâhil etmek ve meraya dayalı üretimi daha kârlı hale getirmek amacıyla hayata geçiriliyor.

İftar programında kredi müjdesi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırsalda küçükbaşa destek projesi kapsamında "Projeden faydalanacak her üreticimize 95 dişi ve 5 erkek küçükbaş temin edeceğiz. Finansman için üreticilerimiz Ziraat Bankası'ndan faizsiz kredi kullanabilecek. Bu krediler 2 yıla kadar geri ödemesiz devamında 7 yıla kadar vade seçenekleri var. Üreticilerimizin alacakları küçükbaşların sigortasını 1 yıl biz karşılayacağız." dedi.

Destek ve kredi programının detayları merak konusu oldu.

Peki, küçükbaş destek başvuruları başladı mı? Faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır? 100 baş küçükbaş desteği nasıl alınır? İşte, detaylar...

PROJE KAPSAMI

- Proje uygulaması 2026–2028 yıllarını kapsayan 3 yıllık bir programdır.

- Program boyunca toplam 150 bin baş küçükbaş hayvan dağıtımı öngörülmektedir.

- Dağıtılacak hayvanlar TİGEM işletmelerinde yetiştirilen en az 6, en fazla 18 aylık hayvanlardan olacaktır.

- Hak sahibi her üreticiye 95 dişi + 5 erkek olmak üzere toplam 100 baş küçükbaş hayvan temin edilecektir.

KİMLER BAŞVURABİLİR

- Projeye belirlenecek üst sınırdan daha az hayvana sahip olanların yanı sıra hali hazırda hayvancılık yapmayan kişiler de başvuru yapabilecektir.

- Kadın ve gençler ile meslek mensupları (Veteriner Hekim, Ziraat Mühendisi, Gıda Mühendisi) önceliklendirilecektir.

BAŞVURU TAKVİMİ

Başvurular Nisan 2026 tarihinde başlayacaktır.

Değerlendirmeler sonucunda yılın ikinci yarısından itibaren hayvan dağıtımlarına başlanması planlanmaktadır.

SAĞLANAN DESTEKLER

Projeden hak kazanan üreticiler için özet destek unsurları aşağıdaki gibidir:

1. Kredi desteği (Ziraat Bankası)

Hak sahibi üreticiler, Ziraat Bankası'ndan %100 faiz indirimine kadar Temel Hayvancılık Kredisi kullanabilecektir. Geri ödemeler 2 yıla kadar ödemesiz, devamında toplam 5 yıl veya 7 yıl vade seçenekleriyle planlanabilecektir.

2. TARSİM sigortası

Hak sahibi üreticilerin projeyle edindikleri küçükbaş hayvanları 1 yıllık olarak TARSİM kapsamında sigortalanacaktır.

3. Bakım-besleme desteği

Hayvan teslimini takip eden aydan itibaren 12 ay boyunca; hayvan başına 150 TL, en fazla 100 baş için aylık azami 15.000 TL yıllık toplamda 180.000 TL bakım- besleme desteği ödenecektir.

Dağıtım yapılacak iller/bölgeler, dağıtılacak yöreye uygun ırklar, başvuru usul ve esasları ile değerlendirme takvimi, Bakanlığımız ilgili birimlerince (HAYGEM koordinasyonunda) ayrıca ilan edilecektir.