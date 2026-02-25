İstanbul'dan Sakarya'ya uyuşturucu taşıyan şüpheliler tutuklandı

Emniyet güçlerinin uyuşturucuyla mücadelesi hız kesmeden devam ediyor.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında İstanbul ilinden temin ettikleri uyuşturucu maddeleri Hendek ilçesine getirerek piyasaya sürmeye hazırlanan bir şebekeyi takibe aldı.

4 PARÇA HALİNDE 38,43 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda; A.T. (38), C.A. (34) ve S.Y. (30) isimli şüpheliler kıskıvrak yakalandı.

Şahısların üzerinde ve araçlarında yapılan detaylı aramalarda, 4 parça halinde toplam 38,43 gram metamfetamin maddesi ile uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.T. ve S.Y. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.