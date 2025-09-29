28 Eylül reyting sonuçları: Teşkilat, Çarpıntı... İşte zirvenin sahibi

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

28 EYLÜL PAZAR REYTİNG SONUÇLARI

Total kategorisinde 1. sırada “Teşkilat”, 2. sırada “Çarpıntı”, 3. sırada ise “Masterchef Türkiye” yer aldı.

AB kategorisinde 1. sırada “Çarpıntı”, 2. sırada “Masterchef Türkiye”, 3. sırada ise “Çarpıntı” yer aldı.

ABC kategorisinde 1. sırada “Teşkilat”, 2. sırada “Çarpıntı”, 3. sırada “Masterchef Türkiye” yer aldı.