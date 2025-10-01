30 Eylül reyting sonuçları: Galatasaray'ın tarihi Şampiyonlar Ligi galibiyeti zirvede!

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

30 EYLÜL SALI REYTİNG SONUÇLARI

Total grubunda “Galatasaray-Liverpool UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması” birinci sırada yer alırken, “Gözleri Karadeniz” ikinci, “Müge Anlı İle Tatlı Sert” ise üçüncü sıraya yerleşti.

AB’de 1. sırada “Galatasaray-Liverpool UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması”, 2. sırada “Bahar ”, 3. sırada ise “Bahar” yer aldı.

ABC’de 1. sırada “Galatasaray-Liverpool UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması”, 2. sırada “Müge Anlı İle Tatlı Sert”, 3. sırada ise “Kıskanmak ” yer aldı.