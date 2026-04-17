31 şehir tek tek sıralandı: Çamur yağmuru geliyor

Uzmanlardan milyonları ilgilendiren haber geldi. Suriye üzerinden gelen yoğun toz taşınımı nedeniyle Türkiye'nin 31 ilinde çamur yağmuru bekleniyor.

Suriye üzerinden yoğun toz taşınımı Türkiye kapılarına dayandı.

Meteoroloji Kaynağı Hava Forum’a göre 17 Nisan 2026 Cuma günü 31 şehirde beklenen yağışlar toz bulutuyla birleşerek çamur şeklinde yeryüzüne inecek.

İşte çamur yağmuru beklenen iller:

Malatya

Elazığ

Tunceli

Adıyaman

Diyarbakır

Gaziantep

Kilis

Şanlıurfa

Adana

Antalya

Burdur

Hatay

Isparta

Kahramanmaraş

Mersin

Osmaniye

Bolu

Konya

Kayseri

Sivas

Eskişehir

Karaman

Niğde

İzmir

Manisa

Denizli

Aydın

Afyon

Muğla

Kütahya

Uşak

