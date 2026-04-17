31 şehir tek tek sıralandı: Çamur yağmuru geliyor

Uzmanlardan milyonları ilgilendiren haber geldi. Suriye üzerinden gelen yoğun toz taşınımı nedeniyle Türkiye'nin 31 ilinde çamur yağmuru bekleniyor.
Suriye üzerinden yoğun toz taşınımı Türkiye kapılarına dayandı.
Meteoroloji Kaynağı Hava Forum’a göre 17 Nisan 2026 Cuma günü 31 şehirde beklenen yağışlar toz bulutuyla birleşerek çamur şeklinde yeryüzüne inecek.
İşte çamur yağmuru beklenen iller:
Malatya
Elazığ
Tunceli
Adıyaman
Diyarbakır
Gaziantep
Kilis
Şanlıurfa
Adana
Antalya
Burdur
Hatay
Isparta
Kahramanmaraş
Mersin
Osmaniye
Bolu
Konya
Kayseri
Sivas
Eskişehir
Karaman
Niğde
İzmir
Manisa
Denizli
Aydın
Afyon
Muğla
Kütahya
Uşak
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi