İstanbul’da tırtıl alarmı: Temas eden yandı

İstanbul’un en işlek noktalarından biri olan Etiler’de, ürkütücü manzaralarından biri kameralara yansıdı.

Tam 81 tırtılın uç uca eklenerek oluşturduğu devasa kuyruk mahalle sakinlerinde büyük şaşkınlık yarattı.

Bu tırtılların taşıdığı zehirli tüyler hem insanlar hem de patili dostlarımız için ciddi sağlık riskleri barındırıyor.

İNSAN SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR

Tırtılların üzerindeki çıplak gözle seçilmesi zor olan ince tüyler, protein yapısındaki toksinler barındırıyor. Bu tüylerin deriyle teması halinde;

Bölgede yanma hissi, geçmeyen kaşıntı, kızarıklık ve su dolu kabarcıklar meydana geliyor.

Tüylerin göze kaçması durumunda ciddi iltihaplanmalara ve kalıcı hasarlara yol açabilecek tehlikeli süreçler başlayabiliyor.

Havaya karışan bu tüylerin solunması, özellikle astım veya alerji geçmişi olan bireylerde nefes darlığı ve ani alerjik reaksiyonları tetikleyebiliyor.

PATİLİ DOSTLARIMIZ BÜYÜK RİSK ALTINDA

Uzmanlar, bu tırtılların evcil hayvanlar için insanlardan çok daha ölümcül olabileceğine dikkat çekiyor. Meraklı kediler ve köpekler bu tırtılları kokladığında veya ağzına aldığında;

Saniyeler içinde dilin normal boyutunun kat kat üzerine çıkması,

Müdahale edilmediği takdirde dilde kalıcı doku kayıpları ve solunum yolunun kapanması gibi hayati tehlikeler oluşabiliyor.