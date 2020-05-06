32 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, SGK kapsamında yapılan düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 32 ilacın geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

Bakan Selçuk, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Koronavirüs, kanser, Parkinson gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanılmak üzere 32 ilacı daha geri ödeme listesine aldık." bilgisini paylaştı.

BEDELİ KARŞILANAN İLAÇ SAYISI 8 BİN 594

Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumu'nda (SGK), bu eklemeyle birlikte bedeli karşılanan yurt içi ilaç sayısının 8 bin 594’e ulaştığını kaydetti.

SGK İLE SÖZLEŞMELİ ECZANELERDEN ALINABİLİR

İlaçların SGK ile sözleşmeli eczanelerden temin edilebileceğini belirten Selçuk, geri ödeme listesine alınan ilaçların hastalara şifa olması temennisini bildirdi.

LİSTEYE EKLENEN İLAÇLAR

Söz konusu düzenlemeyle, geri ödeme listesine eklenen ilaçlar arasında 4 kanser, 7 Parkinson ilacı ve koronavirüs hastalığının tedavi protokolünde kullanılan "oseltamivir" etken maddeli bir sistemik antiviral ilaç bulunuyor.