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    Sultangazi'de fazla yolcu alan minibüs şoförüne ceza

    Sultangazi’de jandarma ekipleri, toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi yaptı. Denetimler sırasında fazladan 7 yolcu taşıyan bir minibüs şoförü, “Tekrar fazla yolcu alacağım” dedi.
    • İHA
    • 05.03.2021 - 12:15
    • Güncelleme : 05.03.2021 - 12:18
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    Sultangazi'de fazla yolcu alan minibüs şoförüne ceza

    İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Habipler Eski Edirne Asfaltı üzerinde koronavirüs tedbirleri kapsamında şehir içi toplu ulaşım araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

    Yapılan denetimde, toplu ulaşım araçlarındaki şoför ve yolculara ’HES’ kodu sorgulaması yapıldı.

    UYARILAR YAPILDI

    Otobüs ve minibüsleri durduran ekipler, şoför ve yolcuların maske kuralına uyup uymadığını da kontrol etti.

    Ekipler, otobüslerde mesafe bırakmadan oturan yolculara sosyal mesafeyi korumaları yönünde uyarıda bulundu.

    Sultangazi de fazla yolcu alan minibüs şoförüne ceza #1

    CEZA KESİLDİ

    Denetimler sırasında fazladan 7 yolcu taşıyan minibüs şoförü, ceza kesildiği sırada tepki gösterdi.

    Sultangazi de fazla yolcu alan minibüs şoförüne ceza #2

    "TEKRAR FAZLA YOLCU ALIRIM"

    Minibüs şoförü Tarık Uslu, "Tekrar fazla yolcu alırım, niye almayayım. Buna bir çare bulsunlar, 100 bin lira borcumuz var nasıl ödenecek.” dedi.

    Sultangazi de fazla yolcu alan minibüs şoförüne ceza #3

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