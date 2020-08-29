Türkiye'de günün korona tablosu

Türkiye'de bugün koronavirüs salgınında 1549 yeni vaka tespit edildi. 39 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günün koronavirüs tablosunu paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaştığı tabloya göre bugün 101 bin 414 test yapıldı. Yapılan testler sonucu 1549 yeni vaka tespit edildi.

Tedavi altındaki 1003 kişi sağlığına kavuşurken, 39 kişi vefat etti.

"7 MİLYONA YAKIN TEST YAPTIK"

Bakan Koca paylaşımını, "Toplamda 7 milyona yakın test yaptık. Bugün aktif hasta sayımıza 546 kişi daha eklendi. Kabyettiğimiz hasta sayımız toplamda 6.000’den fazla. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Tedbirlere uymada gevşek olamayız. Güç tedbirde." notuyla yaptı.

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