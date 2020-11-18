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    İstanbul'da PKK operasyonu

    Emniyet Müdürlüğü, TEM'e bağlı polis ekipleri, Sultanbeyli ve Çekmeköy’de terör örgütü PKK'ya yönelik daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
    • İHA
    • 18.11.2020 - 05:31
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    İstanbul'da PKK operasyonu

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, Sultanbeyli ve Çekmeköy’de terör örgütü PKK'ya yönelik 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Düzenlenen eş zamanlı operasyonda zanlılardan 8’i göz altına alınarak yakalandı.

    Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

    İstanbul'da PKK operasyonu İZLE

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