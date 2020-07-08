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    Şanlıurfa'da silahlı saldırı: 1 ölü

    Siverek ilçesinde, sokak ortasında otomatik tüfekle vurulan Zülküf Küçükyılmaz, yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 08.07.2020 - 19:16
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    Şanlıurfa'da silahlı saldırı: 1 ölü

     

    Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Kale Mahallesi'nde sokakta yürüyen Zülküf Küçükyılmaz'a kimliği belirsiz kişi veya kişiler otomatik tüfeklerle ateş açtı.

    Kanlar içinde yere yığılan Küçükyılmaz'ı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Küçükyılmaz'ı Siverek Devlet Hastanesi'ne götürdü.

    HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

    Tedaviye alınan Küçükyılmaz, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

    Küçükyılmaz'ın cesedi, otopsi için morga kaldırılırken polis olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
    Olay sırasında mermi isabet eden bir araçta ise hasar oluştu.

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