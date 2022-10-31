İzmir’de orman yangını
İzmir'in Bergama ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler, havadan ve karadan müdahale ediyor.
- 31.10.2022 - 18:32
- Güncelleme : 31.10.2022 - 18:39
İzmir'in Bergama ilçesinde ormanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yükselen dumanları görenler, Orman Bölge Müdürlügü ekiplerine bildirdi.
Müdahale sürüyor
DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine bölgeye gelen ekipler, alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahale ediyor.