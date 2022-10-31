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    İzmir’de orman yangını

    İzmir'in Bergama ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler, havadan ve karadan müdahale ediyor.
    • 31.10.2022 - 18:32
    • Güncelleme : 31.10.2022 - 18:39
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    İzmir’de orman yangını

    İzmir'in Bergama ilçesinde ormanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yükselen dumanları görenler, Orman Bölge Müdürlügü ekiplerine bildirdi.

    Müdahale sürüyor

    DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine bölgeye gelen ekipler, alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahale ediyor.

    İzmir’de orman yangını VİDEO

    İzmir’de orman yangını #1

    İzmir’de orman yangını #2

    İzmir’de orman yangını #3


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