İzmir'in Bergama ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler, havadan ve karadan müdahale ediyor.

İzmir'in Bergama ilçesinde ormanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yükselen dumanları görenler, Orman Bölge Müdürlügü ekiplerine bildirdi.

Müdahale sürüyor

DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine bölgeye gelen ekipler, alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahale ediyor.

İzmir’de orman yangını VİDEO









