Meteoroloji'den İstanbul ve İzmir uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından, İstanbul için kuvvetli yağış, İzmir için ise fırtına uyarısı verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için kuvvetli yağış, sel ve dolu uyarısında bulundu.

"OLUMSUZLUKLARA KARŞI TEDBİRLİ OLUNMALI"

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "12.20-14.00 saatleri arasında İstanbul Boğazı çevreleri ve Anadolu Yakası'nda beklenen gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

İZMİR'E FIRTINA UYARISI

Öte yandan, İzmir'in doğu ilçelerinde bugün öğle saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiği bildirildi.

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre; Kemalpaşa, Torbalı, Selçuk, Bayındır, Tire, Ödemiş, Kiraz ve Beydağ'da güneybatıdan saatte 70 kilometre kuvvetli lodos ve saatte 90 kilometre hızla yer yer kısa süreli fırtına esmesi beklendiği belirtildi.

Meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.