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    65 yaş üstü vatandaşlar için saat değişikliği

    65 yaş üstü vatandaşlar için saat değişikliği

    Sıcak havalar nedeniyle Pazar günü 65 yaş üstü vatandaşlar, 12-18 arası sokağa çıkacaklar.
    • AA & Ensonhaber
    • 15.05.2020 - 22:08
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    65 yaş üstü vatandaşlar için saat değişikliği

    Koronavirüs salgınına yönelik önlemler kapsamında, İçişleri Bakanlığının talimatıyla, sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üzeri vatandaşlara Pazar günü tanınan yürüyüş izninde saat değişikliğine gidildi.

    12:00-18:00 ARASI SOKAĞA ÇIKACAKLAR

    Sıcakların mevsim normalleri zerinde seyrettmesi nedeniyle, Pazar günü 65 yaş üstü vatandaşların saat 12-18:00 arası sokağa çıkmaları kararlaştırıldı.

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