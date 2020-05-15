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- 65 yaş üstü vatandaşlar için saat değişikliği
65 yaş üstü vatandaşlar için saat değişikliği
Sıcak havalar nedeniyle Pazar günü 65 yaş üstü vatandaşlar, 12-18 arası sokağa çıkacaklar.
- AA & Ensonhaber
- 15.05.2020 - 22:08
Koronavirüs salgınına yönelik önlemler kapsamında, İçişleri Bakanlığının talimatıyla, sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üzeri vatandaşlara Pazar günü tanınan yürüyüş izninde saat değişikliğine gidildi.
12:00-18:00 ARASI SOKAĞA ÇIKACAKLAR
Sıcakların mevsim normalleri zerinde seyrettmesi nedeniyle, Pazar günü 65 yaş üstü vatandaşların saat 12-18:00 arası sokağa çıkmaları kararlaştırıldı.