1 ay dönmemek kaydıyla, 65 yaş üstünde tek yön gidişlere izin verilecek.

Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün bir kez daha Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı.

Toplantı sonrası kameraların karşısına geçerek gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Bakan Koca, 65 yaş ve üstüne müjdeyi verdi.

1 AY DÖNMEMEK KAYDIYLA İZİN

Korona vakalarının çıkmaya başladığı günden bugüne 65 yaş üzeri vatandaşların çok büyük fedakarlık gösterdiğini belirten Koca, "65 yaş üzeri büyüklerimizle ilgili sayın Cumhurbaşkanımızla da görüştüm. 65 yaş üzeri büyüklerimize küçük bir müjdemiz olacak. 65 yaş üzeri büyüklerimiz eğer memleketlerine gitme noktasında sabit bir yere gittiğinden emin ise, sağlık durumlarında aile hekimleri açısından bir sorunları yoksa ilgili Kaymakamlıktan yanlarında zorunlu gerektiğinde bir veya iki kişi olmak suretiyle, 1 aylık bir zaman zarfında dönmemek üzere bir izin durumu yarından itibaren söz konusu olacak.





RESMİ DUYURUYU İÇİŞLERİ BAKANLIĞI YAPACAK

Bunu söylemek istiyorum. Bununla ilgili duyuru, ayrıca İçişleri Bakanlığımız tarafından yapılmış olur. Bu, hareketliliği sağlayan bir unsura dönmemeli. Gidildiği yerin sabit olması, aile hekimliği tarafından takip edilmesi ve gittiği yerde evden dışarı çıkmayacaklarından emin olmalıyız.

Bu hareketliliğin yoğun olmamasını önemsiyoruz. Daha kontrollü ve uygun mekan söz konusu ise buraya geçişi sağlamak için şartları sağlamış olacağız." ifadelerini kullandı.

65 yaş üstüne memleket izni VİDEO