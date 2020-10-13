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Ağrı'da 6 terörist etkisiz hale getirildi

Ağrı'da 6 terörist etkisiz hale getirildi

Yıldırım 3 operasyonu kapsamında; İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince başlatılan ve devam eden Hava Kuvvetleri destekli operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi.