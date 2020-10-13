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    Ağrı'da 6 terörist etkisiz hale getirildi

    Yıldırım 3 operasyonu kapsamında; İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince başlatılan ve devam eden Hava Kuvvetleri destekli operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 13.10.2020 - 23:20
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    Ağrı'da 6 terörist etkisiz hale getirildi

    İçişleri Bakanlığı, Yıldırım 3 operasyonu kapsamında Ağrı’nın Doğubayazıt kırsalında 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    "IŞIKLARIMIZ YANMAYA DEVAM EDERKEN 6 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

    İçişleri Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından “Işıklarımız yanmaya devam ederken” mesajıyla yapılan paylaşımda, “Ağrı Doğubayazıt kırsalında, Yıldırım 3 operasyonu kapsamında; İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince başlatılan ve devam eden Hava Kuvvetleri destekli operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi” ifadelerine yer verildi.

    Ağrı da 6 terörist etkisiz hale getirildi #1

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