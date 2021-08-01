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    Ağrı’da sağanak yağış sele neden oldu

    Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu.
    • İHA
    • 01.08.2021 - 19:53
    • Güncelleme : 01.08.2021 - 20:19
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    Ağrı’da sağanak yağış sele neden oldu

    Dün etkili olan sağanak yağış sonrası Van'ın Başkale ilçesinde sel felaketi yaşanmıştı.

    BİRÇOK EV, AHIR VE TARIM ARAZİSİNDE HASAR MEYDANA GELDİ

    Yağışların etkisini sürdürdüğü Ağrı'dan da bir sel haberi geldi. İlçeye bağlı Örtülü köyünde etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen sel, birçok ev, ahır ve tarım arazisinde maddi hasara neden oldu.

    BÖLGEDE YAĞIŞ ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

    Ekipler sel nedeni ile yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için çalışma başlatırken herhangi bir can kaybının yaşanmadığı bilgisi edinildi.

    Bölgede sağanak yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor.

    Ağrı’da sağanak yağış sele neden oldu VİDEO

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    Ağrı’da sağanak yağış sele neden oldu #3

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    Ağrı’da sağanak yağış sele neden oldu #5

    Ağrı’da sağanak yağış sele neden oldu #6

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