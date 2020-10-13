Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 2 teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), PKK'ya yönelik sınır ötesi operasyonları başarılı bir şekilde devam ediyor.

Devam eden operasyonlar kapsamında, Irak'ın Metina bölgesinde eylem hazırlığında olan 2 terörist tespit edildi.

Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi VİDEO

2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Teröristler hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Konuya ilişkin açıklama, Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.