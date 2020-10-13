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    Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

    Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 2 teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
    • AA
    • 13.10.2020 - 14:52
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    Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), PKK'ya yönelik sınır ötesi operasyonları başarılı bir şekilde devam ediyor.

    Devam eden operasyonlar kapsamında, Irak'ın Metina bölgesinde eylem hazırlığında olan 2 terörist tespit edildi.

    Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi VİDEO

    2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

    Teröristler hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

    Konuya ilişkin açıklama, Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

    Irak ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi #1

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