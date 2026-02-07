A101’e uygun fiyatlı halı-koltuk yıkama makinesi geliyor: 12 Şubat’ta raflarda!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

A101’in her hafta merakla beklenen “Aldın Aldın” aktüel ürünler kataloğu, 12 Şubat tarihli yeni kampanyasıyla alışveriş tutkunlarının ilgisini çekmeye hazırlanıyor.

Uygun fiyatlı ve sınırlı stoklu ürünleriyle dikkat çeken market zinciri, bu hafta da teknoloji, mutfak, kişisel bakım ve ev ürünleri kategorilerinde birçok alternatifi tüketicilerle buluşturuyor.

Dikiş makinesi, cam su ısıtıcı, kahve ve baharat öğütücü, mini waffle makinesi gibi ürünler, hem ev kullanıcıları hem de hobiyle ilgilenenler için cazip seçenekler sunuyor.

Bunun yanı sıra erkek bakım seti gibi kişisel bakım ürünleri de katalogda yer alıyor.

İşte A101 12 Şubat aktüel katalog: