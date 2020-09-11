ABD'den Türkiye'ye Akdeniz'den çekilin mesajı

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Doğu Akdeniz'de artan gerginlik sonrası Türkiye'ye bölgeden askeri güçlerin çekilmesi yönünde çağrıda bulundu.

Avrupa Birliği'nden gelen tüm tehditlere rağmen Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini sürdüren ve bölgeye donanmasını gönderen Türkiye, dengeleri değiştirdi.

Türkiye'nin bölgedeki adımları, sonuç veriyor.

Doğu Akdeniz'deki haklarından asla vazgeçmediğini belirten Türkiye'nin mücadelesinden sonra dünya devleri Yunanistan ile Rum Kesimi'nin yanında yer aldı.

Rusya ve AB devletleri bu iki ülkeye Doğu Akdeniz'de destek mesajlarını iletirken geçtiğimiz hafta Rum Kesimi'ne silah ambargosunu kaldıran ABD de destek mesajlarını yineledi.

ABD'DEN YENİ AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Doğu Akdeniz'de artan gerginlik sonrası açıklama yaptı.

Pompeo, Afganlar arası (Kabil hükümeti ile Taliban arasındaki barış müzakereleri) görüşmelerin başlayacağı Katar'a gittiği sırada uçakta yaptığı açıklamada Türkiye'ye çağrıda bulundu.

"TÜRKİYE BÖLGEDEN ÇEKİLSİN"

Türkiye'ye güçlerini tartışmalı bölgeden çekmesi için çağrı yapan Pompeo "Kıbrıs halkının gözünden ilgili riskleri anladığımdan emin olmak istiyorum. Bunun için mesele üzerinde çalışacağım. Ciddi görüşmeler yapılacağını ve bölgede bulunan askeri güçlerin bu görüşmelerin gerçekleşebilmesi için geri çekileceğini umuyoruz'"dedi.