Hatay'da alkollü sürücü polis aracına çarptı: 2 yaralı

Hatay'da alkollü sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak polis aracına çarptı. Kazada yaralanan 2 polis memuru hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın Arsuz ilçesi cezaevi kavşağında alkollü sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil, aydınlatma direğine vurduktan sonra sabit bekleyen park halindeki polis aracına çarptı.
Kazada araç içerisinde bulunan 2 polis memuru yaralandı.
Yaralı polis memurları olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.
ALKOLLÜ SÜRÜCÜ GÖZALTINDA
Yapılan kontrollerde alkollü olduğu tespit edilen sürücüyse gözaltına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)