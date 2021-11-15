Velayeti kendisine verilen 1.5 yaşındaki oğlunu alamayan anne, icra yoluna başvurunca babaanne çocuğu kaçırdı.

Adana’nın Çukurova ilçesinde yaşayan Sibel ve Erdinç G. çifti, bir süre önce boşanmaya karar verdi.

Bu arada çiftin 1.5 yaşındaki E.G. isimli erkek çocuğu ise baba alıp, anneye vermedi.

Anne bunun üzerine boşanma davası devam ederken çocuğun kendisine verilmesi için velayet davası da açtı.

İCRA İLE ÇOCUĞUNU ALMAK İSTEDİ

Yaşı küçük olduğu için mahkeme çocuğu anneye verdi.

Ancak buna rağmen baba çocuğu anneye vermeyince, anne bu kez de çocuğu icra yoluyla almak için başvuru yaptı.

Adana’da babaanne icralık torununu kaçırdı ViDEO

BABAANNE KAPIYI AÇMADI

Annenin başvurusunun kabul edilmesi üzerine icra memurları çocuğu almak için babanın Huzurevleri Mahallesi’ndeki adresine gitti.

Apartmanın ziline basan görevlilerle megafondan konuşan babaanne Fatma G., çocuğu almak için geldiklerini öğrenince irtibatı kesip kapıyı açmadı.

POLİS GELDİ

Apartmana dahi giremeyen memurlar, polisten yardım istedi.

Olay yerine gelen polis, Fatma G. kapıyı açmayınca başka bir vatandaşa apartman kapısını açtırdı.

Ancak dairenin de kapısını açılmayınca polis çilingir çağırdı.

TORUNUYLA BİRLİKTE KAÇTI

Polis bir süre “Fatma Hanım, kapıyı açın yoksa çilingirle açacağız” diye uyardı.

Ancak kapı bir türlü açılmayınca çilingir marifetiyle kapı açıldı.

Polis içeri girip kontrol etti ancak biraz önce icra memurları ile konuşan babaannenin torununu da alıp kaçtığı belirlendi.

TUTANAK TUTULDU

Polis ve icra memurları tutanak tutup, olay yerinden ayrıldı.

Anne de çocuğuna yine kavuşamadı.