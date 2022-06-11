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    Adana'da basın mensubu baba-oğula dayak atıldı

    Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile bir vatandaş arasındaki gerginliği görüntülemek isteyen basın mensubu baba-oğulu partililer darbetti.
    • 11.06.2022 - 03:15
    • Güncelleme : 11.06.2022 - 03:16
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    Adana'da basın mensubu baba-oğula dayak atıldı

    Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve partililer, Mersin'in Tarsus ilçesinde Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaatı tamamlandıktan sonra kapatılması planlanan Adana Şakirpaşa Havalimanı'nın önünde basın açıklaması yaptı.

    Bu sırada bir kişi, sorumluluğu Seyhan Belediyesi'nden Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen ve yapımı henüz tamamlanmayan Kent Meydanı Projesi'nden dükkan satın aldığını ancak projenin bitmemesi nedeniyle mağdur olduğunu söyledi.

    Başkan Karalar,  basın açıklamasının ardından kendisini dinleyeceğini söyleyerek, izin istedi.

    "Ne çekiyorsun" tepkisi

    Basın açıklamasının ardından Başkan Karalar, mağdur olduğunu söyleyen kişi ile görüşmeye başladı.

    Bir derginin imtiyaz sahibi olan Mehmet Emin Demiral da ikilinin gergin anlarını fotoğraflamaya çalıştı.

    Bu sırada Başkan Karalar, "Ne çekiyorsun?" diyerek tepki gösterdi ve korumaları da Demiral'ı uzaklaştırmak istedi. Başkan Karalar da daha sonra aracına binerek bölgeden ayrıldı.

    Adana da basın mensubu baba-oğula dayak atıldı #1

    Baba-oğul darbedildiler

    Başkan Karalar'ın ayrılması ile bazı partililer, Demiral'a tepki gösterince arbede çıktı.

    Mehmet Emin Demiral'ın dergisinin genel yayın yönetmenliğini yapan babası Kerem Demiral da tarafları sakinleştirmeye çalıştı, ancak baba-oğul darbedildi.

    Adana'da basın mensubu baba-oğula dayak atıldı - Video

    Çevik kuvvet müdahale etti

    Partili kadınların da zor anlar yaşadığı arbede, çevik kuvvet polisinin müdahalesiyle son buldu.

    DHA'nın haberine göre baba ile oğlu, kendilerini darbeden kişilerden şikayetçi oldu. Daha sonra olayı öğrenen Başkan Karalar'ın, Kerem Demiral'ı telefonla aradığı, yaşananlar nedeniyle üzüntü duyduğunu dile getirdiği ve özür dilediği belirtildi.

    Adana da basın mensubu baba-oğula dayak atıldı #2

    Adana da basın mensubu baba-oğula dayak atıldı #3

    Adana da basın mensubu baba-oğula dayak atıldı #4

    Adana da basın mensubu baba-oğula dayak atıldı #5

    Adana da basın mensubu baba-oğula dayak atıldı #6

    Adana da basın mensubu baba-oğula dayak atıldı #7

    Adana da basın mensubu baba-oğula dayak atıldı #8

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    Adana da basın mensubu baba-oğula dayak atıldı #10


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