Adana'da iş makinesi çocuklara tramplen oldu

Adana'da Afrika ve Basra kaynaklı sıcak hava dalgası etkisini sürdürürken, nemle birlikte hissedilen sıcaklık 45 dereceyi buldu. Bunalan çocuklar, sulama kanalında serinlemeye çalışırken tehlikeli anlar yaşandı.

İŞ MAKİNESİ TRAMPLEN OLDU

Kanal kenarına yanaşan iş makinesini adeta tramplen gibi kullanan çocuklar, makinenin üzerinden suya atlayarak izleyenleri şaşırttı.

BOĞULMA RİSKİNE ALDIRMIYORLAR

Her yıl sulama kanallarında ortalama 25 kişi, çoğunluğu çocuk olmak üzere, boğularak hayatını kaybederken, Adanalı çocuklar risklere rağmen yüzmeye devam ediyor.