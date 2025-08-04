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Adana'da iş makinesi çocuklara tramplen oldu

Adana’da bunaltan sıcaklarda serinlemek isteyen çocuklar, iş makinesine çıkarak sulama kanalına atladı ve tehlikeli anlar yaşattı.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 04.08.2025 17:21

Adana'da Afrika ve Basra kaynaklı sıcak hava dalgası etkisini sürdürürken, nemle birlikte hissedilen sıcaklık 45 dereceyi buldu. Bunalan çocuklar, sulama kanalında serinlemeye çalışırken tehlikeli anlar yaşandı.

İŞ MAKİNESİ TRAMPLEN OLDU

Kanal kenarına yanaşan iş makinesini adeta tramplen gibi kullanan çocuklar, makinenin üzerinden suya atlayarak izleyenleri şaşırttı.

BOĞULMA RİSKİNE ALDIRMIYORLAR

Her yıl sulama kanallarında ortalama 25 kişi, çoğunluğu çocuk olmak üzere, boğularak hayatını kaybederken, Adanalı çocuklar risklere rağmen yüzmeye devam ediyor.

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