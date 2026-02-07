Adana'da minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı

- Adana'nın Seyhan ilçesinde minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı.
Adana'nın Seyhan ilçesi Vefa Caddesi'nde yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
YAŞANAN KAZA KAMERADA
Kafa kafaya kaza anı minibüsün araç içi kamerası tarafından görüntülendi.