Adana'da minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı

Adana'da yolcu minibüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza anı araç kamerasınca kaydedildi.

Yayınlama Tarihi: 07.02.2026 03:11
  • Adana'nın Seyhan ilçesinde minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı.
  • Kazada 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
  • Kaza anı minibüsün araç içi kamerasınca kaydedildi.

Adana'nın Seyhan ilçesi Vefa Caddesi'nde yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

YAŞANAN KAZA KAMERADA

Kafa kafaya kaza anı minibüsün araç içi kamerası tarafından görüntülendi.

