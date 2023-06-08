Adana’da otomobil sulama kanalı düştü: 3 yaralı Adana’da virajı alamayan otomobil sulama kanalına düştü. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Mavi Bulvar'da, 31 AIE 985 plakalı otomobil virajı alamayınca sulama kanalına devrildi.

Kazada araç içerisinde bulunan B.K, A.D ve F.S.G kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Kanala araçla düşen 3 kişinin durumu iyi

Olay yerine gelen sağlık ekipleri araçtan çıkan 3 kişiyi kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Tedavi altına alınan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı