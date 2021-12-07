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    Adana'da sevgililerin tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü

    Adana'da sevgililerin tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü

    Seyhan ilçesinde iki sevgili, bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Bir müddet sonra öfkelerine yenik düşen ikili, birbirlerini bıçaklayarak yaraladı.
    • İHA
    • 07.12.2021 - 05:18
    • Güncelleme : 07.12.2021 - 08:27
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    Adana'nın Seyhan ilçesinde öfkeli tartışma kanlı bitti.

    Sevgili olan Kemal K. (34) ile Serap O. (34) ev içerisinde tartışmaya başladı.

    BİR ANDA BİRBİRLERİNİ BIÇAKLADILAR

    Tartışmanın nedeni henüz bilinmezken sevgililer bir anda bıçakla birbirine saldırdı.

    Serap O. kolundan hafif şekilde yaralanırken sevgilisi Kemal K.’yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

    Apartmanda oturan diğer kişiler sesleri duyması üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    KIZ ARKADAŞI GÖZYAŞLARI İÇİNDE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

    Sağlık ekipleri, yaralı Kemal K.’yi Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

    Serap O. ise gözyaşları içerisinde sinir krizi geçirerek ambulansa bindirildi. Serap O. da Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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