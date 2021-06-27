Adana’da tıka basa dolu minibüste klima isyanı

Ağzına kadar dolu minibüste harekat edecek alan bile bulunamazken, şoförün klimayı açmaması tartışmaları da beraberinde getirdi. O anlar kameraya yansıdı.

Hava sıcaklığının 37 derecelere kadar yükseldiği Adana’da koronavirüs tedbirlerini hiçe sayan bir görüntü, ‘bu kadarına da pes’ dedirtti.

Şehir içi hatta çalışan minibüs şoförü, aracını tıka basa doldurdu.

Bu da yetmezmiş gibi sürücü, klimayı bile açmadı. Sıcaktan adeta havale geçiren yolcular da şoföre tepki gösterdi.

YOLCU İNENE KADAR HER ANI KAYDETTİ

Koronavirüsün klima ile yayılabileceğini, bu nedenle minibüsü soğutmadığını savunan sürücüye bir yolcu, “Açacaksın, madem yasak diyorsun o zaman minibüse bu kadar insan almayacaksın” diyerek tepki gösterdi.

“Şu an seni polis durdursa ceza kesmeyecek mi?” sorusuna “Kesecek” diyerek cevap veren sürücü, yolcuları daha da sinirlendirdi.

“Sen kurala mı uyuyorsun?” diyen kadın yolcuya, diğer müşteriler de hak verdi.

Bu anlar bir yolcu tarafından kayda alındı. Görüntüler, Ensonhaber ihbar hattına düştü.

Adana'da toplu taşımada klima isyanı VİDEO