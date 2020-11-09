Adıyaman'da bıçaklı kavga: 3 yaralı

Adıyaman’da, ‘İneğe neden geç yem verdin’ tartışması yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Örenli Mahallesi'nde A.A., O.G., E.K. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi arasında, ineklere geç yem verildiği iddiası üzerine tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

3 KİŞİ YARALANDI

A.A., iddiaya göre yanında bulundurduğu bıçakla O.G., E.K. ile ismi öğrenilemeyen kişiyi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.