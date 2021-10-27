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    Adıyaman'da PKK'nın yaşam malzemeleri ele geçirildi

    Adıyaman'da, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen arazi aramasında, terör örgütü PKK'ya ait malzemeler ele geçirildi.
    • DHA
    • 27.10.2021 - 18:26
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    Adıyaman'da PKK'nın yaşam malzemeleri ele geçirildi

    Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Şehit Uzman Kürşat Yılmaz-38' operasyonu kapsamında, Derinsu köyü kırsalında yaptığı arazi aramasında, terör örgütüne ait ve toprağa gömülü malzemeler ele geçirdi.

    YAŞAM MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ

    Ekiplerin aramaları sonucu 3 mutfak tüfü, 2 piknik tüpü, bidon, gübre ve yaşam malzemeleri bulundu. Ele geçirilen ve imha edileceği belirtilen malzemeleri araziye gömen teröristlerin yakalanmasına yönelik operasyonlar devam ediyor.

    Adıyaman da PKK nın yaşam malzemeleri ele geçirildi #1

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