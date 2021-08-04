Adıyaman'da tarlada erkek cesedi buldu

Kahta ilçesindeki yöre halkı tarlada bir kişinin hareketsiz yattığını görünce durumu polise ihbar etti.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yaşayan mahalle sakinleri şok eden bir olay yaşadı.

Kırsal Turanlı Mahallesi'nde tarlada bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

MORGA GÖTÜRÜLDÜ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, üzerinde kimlik bulunmayan ve 30 yaşlarında olduğu değerlendirilen kişinin öldüğünü belirledi.

Ceset, incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Adıyaman'daki vatandaşlar tarlada erkek cesedi buldu VİDEO

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