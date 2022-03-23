Petrol
114.5
0.00%
Euro
16.36
-0.01%
Dolar
14.82
0.01%
Altın
915.69
-0.05%
Borsa
2189
0.63%
Bitcoin
629.475
3.22%
BTXN Coin
41.13
-4.79%
Bitexen
4ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 4 C

    AFAD'ın taşra teşkilat personelleri toplu taşımadan ücretsiz yararlanacak

    Cumhurbaşkanı kararıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) taşra teşkilatı personeline toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanma hakkı getirildi.
    • AA
    • 23.03.2022 - 01:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    AFAD'ın taşra teşkilat personelleri toplu taşımadan ücretsiz yararlanacak

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan kararda, kamu görevlilerinin geneline ve hizmet kollarına yönelik mali ve sosyal haklara ilişkin 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 6. dönem toplu sözleşme kapsamında, AFAD'ın taşra teşkilatı personelinin resmi üniformalı bulundukları sürece toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanmalarına ilişkin düzenleme yer aldı.

    31 ARALIK 2023'E KADAR TOPLU TAŞIMADAN ÜCRETSİZ YARARLANACAKLAR

    Karara göre, AFAD'ın taşra teşkilatında istihdam edilen, arama kurtarma hizmetlerinde görev alan resmi üniformalı; arama ve kurtarma teknisyeni, afet ve acil durum arama ve kurtarma birlik personeli ile il afet ve acil durum arama ve kurtarma ekibi personeli, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme ve şirketlerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden 31 Aralık 2023 tarihine kadar ücretsiz yararlanabilecek.

    AFAD ın taşra teşkilat personelleri toplu taşımadan ücretsiz yararlanacak #1


    İlginizi Çekebilir

    Bitcoin sizi zengin yapabilir
    Mtm

    Bitcoin sizi zengin yapabilir

    214 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
    3. Sayfa

    214 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

    Manisa'da camı kırılarak girilen dükkandan 15 telefon çalındı
    3. Sayfa

    Manisa'da camı kırılarak girilen dükkandan 15 telefon çalındı

    Görüş Bildir