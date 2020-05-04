Afyonkarahisar'da Osmanlı sucuğundan maske yaptı

Esnaf, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske kullanımına dikkat çekmek için sucuktan yapılan maskeyi mankene takarak iş yerinin girişine koydu.

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından yetkililer önlemler almaya devam ederken, vatandaşlara "evde kal" çağrısı ve maske kullanımı yönünde uyarılar yapılıyor.

Afyonkarahisar'da koronavirüs tedbirleri kapsamında esnaflar maskesiz müşteri kabul etmiyor.

Maske kullanmayanlara karşı ise bir esnaf ilginç bir yönteme başvurdu.

OSMANLI SUCUĞUNDAN MASKE

Kentin meşhur Osmanlı sucuğundan yapılan maske bir mankene takılarak iş yerinin girişine konuldu.

Bu ilginç maskeyi gören vatandaşların bazıları bir espri olarak değerlendirse de bazıları doğru bularak maskelerini taktı.

Osmanlı sucuğundan maske yaptı

"FARKINDALIK OLUŞTURMAK İSTEDİK"

Esnaf Zafer Murat Çakır Afyon sucuğuna ve maske kullanımına dikkat çekmek için böyle bir uygulama yaptıklarını belirterek, “Afyon'un biliyorsunuz ki sucuğu meşhur. Türkiye’de bilinen bir kalitesi var. Hem buna dikkat çekmek hem de maske kullanımına dikkat çekmek için bunu yaptık. Çünkü görüyoruz maske kullanımına çok dikkat edilmiyor. Koronavirüste farkındalık oluşturmak için böyle bir uygulama yaptık. Bizim Osmanlı sucuğu dediğimiz kalın dilim sucukla bir dilim alarak lastiklerle mankenimizin kulağına taktık. Bunun da ağız bölgesini sucukla kapatmış olduk. Aslında amacımız maske kullanımını arttırmak ve dikkat çekmek. Maske kullanımı çok önemli, koronavirüsün yayılmaması için hepimizin dikkat etmesi gerekir.” dedi.