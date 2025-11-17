Afyonkarahisar'da otomobil tırla çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

- Afyonkarahisar'da otomobil ve tırın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
- Yaralılar hastaneye kaldırılırken, tır sürücüsü N.Ö. gözaltına alındı.
- Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Afyonkarahisar - Kütahya kara yolu İhsaniye ilçesi yakınlarında, N.Ö. (25) idaresindeki 51 KB 833 plakalı tır, B.A'nın (26) kullandığı 48 ATV 409 plakalı otomobille çarpıştı.
KAZADA BİR ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ, TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA
Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Bölgeye gelen ekipler otomobil sürücüsü B.A.'nın hayatını kaybettiğini belirlerken yaralanan B.A. (12), Y.A. (8) ve tır sürücüsü N.Ö.'yü ise ambulanslarla hastanelere kaldırdı.
Yaralılardan 12 yaşındaki B.A., müdahale'ye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Diğer yaralıların hastanede tedavileri devam ederken, tır sürücüsü N.Ö. ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.
Kazanın ardından savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.