Afyonkarahisar'da tarım işçileri sezonu kapattı

Mevsimlik tarım işçileri patates toplama sezonunun sona ermesi ile birlikte kovalarını havaya fırlattı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kışlık patates hasadı yapan mevsimlik işçiler, hasat sezonunu bitirdi.

Çalışmaların sona ermesi ile birlikte patates topladıkları kovaları havaya atan işçiler, eğlenceli dakikalar yaşadı.

İşçilerin bu hali üniversite eğitimlerini bitirdikten sonra kep atan öğrencileri andırdı.

'SEZON KAPANIYOR, İŞTEN KURTULUYORUZ'

Mevsimlik tarım işçisi Sultan Alptekin, “Gece 3'te, 4'te kalkıp buraya geliyor ve öğleye kadar çalışıyoruz. Zoru da, kolayı da, yağmuru da, sıcağı da oluyor. Bir şekilde zorlukları çocuklarımız için çekiyoruz. 'Sezon kapanıyor, işten kurtuluyoruz' diye çok sevindik.” dedi.

“BİR SEZONUN SONUNA GELDİK”

Bir diğer mevsimlik tarım işçisi Fatma Kiraz ise “Patates sezonu bitti mi kovaları atıyoruz. Sezon bitti, bir sezonun sonuna geldik. Sezon sonu olduğu için kovaları havaya fırlatarak eğleniyoruz.” dedi.