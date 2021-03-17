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    Afyonkarahisar'da yoldan çıkan tırdaki sıfır cipler tarlaya saçıldı

    Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde sıfır kilometre cipleri taşıyan tırın devrilmesi sonucu 7 cip hiç kullanılmadan perte çıktı.
    • İHA
    • 17.03.2021 - 03:06
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    Afyonkarahisar'da yoldan çıkan tırdaki sıfır cipler tarlaya saçıldı

    Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesi Kemerkaya köyü yakınlarında, E.K. idaresindeki 41 UZ 571 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

    7 CİP PERTE ÇIKTI

    Kaza sonrası tırda bulunan sıfır kilometre cipler, oyuncak araba gibi tarlaya savrulurken 7 otomobil daha hiç kullanılmadan perte çıktı.

    Afyonkarahisar da yoldan çıkan tırdaki sıfır cipler tarlaya saçıldı #1

    BİRİNDE PLAKA DA VARDI

    Ayrıca devrilen araçlardan birinin üzerinde plaka olması dikkat çekti.

    Kazada ölen ya da yaralanan olmazken jandarma ekipleri inceleme başlattı.

    Afyonkarahisar da yoldan çıkan tırdaki sıfır cipler tarlaya saçıldı #2

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