Afyonkarahisar'da yoldan çıkan tırdaki sıfır cipler tarlaya saçıldı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde sıfır kilometre cipleri taşıyan tırın devrilmesi sonucu 7 cip hiç kullanılmadan perte çıktı.

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesi Kemerkaya köyü yakınlarında, E.K. idaresindeki 41 UZ 571 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

7 CİP PERTE ÇIKTI

Kaza sonrası tırda bulunan sıfır kilometre cipler, oyuncak araba gibi tarlaya savrulurken 7 otomobil daha hiç kullanılmadan perte çıktı.

BİRİNDE PLAKA DA VARDI

Ayrıca devrilen araçlardan birinin üzerinde plaka olması dikkat çekti.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken jandarma ekipleri inceleme başlattı.