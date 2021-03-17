Afyonkarahisar'da yoldan çıkan tırdaki sıfır cipler tarlaya saçıldı
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde sıfır kilometre cipleri taşıyan tırın devrilmesi sonucu 7 cip hiç kullanılmadan perte çıktı.
- İHA
- 17.03.2021 - 03:06
Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesi Kemerkaya köyü yakınlarında, E.K. idaresindeki 41 UZ 571 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.
7 CİP PERTE ÇIKTI
Kaza sonrası tırda bulunan sıfır kilometre cipler, oyuncak araba gibi tarlaya savrulurken 7 otomobil daha hiç kullanılmadan perte çıktı.
BİRİNDE PLAKA DA VARDI
Ayrıca devrilen araçlardan birinin üzerinde plaka olması dikkat çekti.
Kazada ölen ya da yaralanan olmazken jandarma ekipleri inceleme başlattı.