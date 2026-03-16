Ağrı Dağı’nda zirve denemesi yarım kaldı

Farklı illerden gelen 19 kişilik dağcı grubu, Türkiye’nin en yüksek zirvesi olan Ağrı Dağı’na ulaşmak amacıyla gerçekleştirdikleri tırmanışı olumsuz hava şartları nedeniyle tamamlayamadı.

Rehber Cuma Saltık eşliğinde yürüyüşe başlayan ekip, zorlu parkuru aşarak yaklaşık 4 bin 600 metre rakıma kadar ilerledi. Ancak bölgede aniden etkisini artıran yoğun kar yağışı ve kuvvetli fırtına, tırmanışı tehlikeli hale getirdi.

GÜVENLİK GEREKÇESİYLE GERİ DÖNÜŞ KARARI

Dağcılar, artan risk nedeniyle zirve hedefini erteleyerek geri dönüş kararı aldı. Hava koşullarının kötüleşmesi üzerine ekip, güvenli bir şekilde inişe geçerek tırmanışı sonlandırdı.

Uzmanlar, yüksek irtifada hava şartlarının kısa sürede değişebildiğine dikkat çekerek özellikle Ağrı Dağı gibi zorlu parkurlarda tırmanış yapan ekiplerin meteorolojik uyarıları yakından takip etmesi gerektiğini vurguluyor.

SÜPHAN'A DA ÇIKILAMADI

İzmir Olimpis Doğa Sporları kulübüne bağlı dağcılar, hafta sonu erken saatlerde Süphan Dağı’na zirve tırmanışı için yola çıktı. Bitlis’in Adilcevaz ilçesi sınırlarından başlayan tırmanışta ekip, dağın yüksek kesimlerine ulaştıkça sertleşen hava şartlarıyla karşılaştı.

Şiddetini artıran tipi ve yoğun kar yağışı, ilerlemeyi güçleştirirken görüş mesafesini de ciddi ölçüde düşürdü. Riskin artması üzerine ekip zirve hedefini erteleyerek geri dönüş kararı aldı.

"GÜVENLİĞİ ÖN PLANDA TUTTUK"

Dağcılardan Kemal Yılmaz, zorlu hava koşulları nedeniyle tırmanışı sürdürmenin tehlikeli hale geldiğini belirterek, güvenliği öncelediklerini söyledi.

Yılmaz, “Tipi ve yoğun kar yağışı ilerlemeyi oldukça zorlaştırdı. Hem görüş mesafesi düştü hem de risk arttı. Bu nedenle tırmanışı sonlandırarak geri dönme kararı aldık.” dedi.

YOL KEPÇE İLE AÇILDI

Geri dönüş sırasında ekip, bir süre Kışkılı Mahallesi’nde bekledi. Dağcılar daha sonra Aydınlar Belediye Başkanı İbrahim Bey ile iletişime geçti.

Belediye ekiplerinin gönderdiği iş makinesiyle kapanan yol açılırken dağcılar, desteklerinden dolayı yetkililere teşekkür etti.