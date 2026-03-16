Sivas’ta göller taştı, tarım arazileri sular altında kaldı

Geçtiğimiz yıllarda kuraklık nedeniyle göllerin tamamen kuruduğu veya su seviyesinin kritik noktaya düştüğü Sivas’ta, bu yıl yağan kar ve yağmurlar tabiatı canlandırdı. Artan su seviyeleriyle birlikte göller taşarken, tarım arazileri de adeta göle dönüştü.

ERİYEN KARLAR ARAZİLERİ GÖLE ÇEVİRDİ

Yoğun karların erimesiyle birlikte tarım alanlarında irili ufaklı birçok göl oluştu. Bu sular, havadan görüntülendiğinde büyük bir su bolluğu ve taşkın etkisi gözler önüne serildi.

Bir vatandaş durumu şöyle özetledi:

Geçtiğimiz yıl mevsimler kurak geçtiği için su sıkıntıları yaşadık. Bu yıl Rabbim bereketini esirgemedi. Kar ve yağmur yağışları oldu. Göller dolup taştığı gibi arazilerde de su birikti, göle döndü.

TARIM VE SULAMA İÇİN UMUT VERİCİ GELİŞME

Sivas’ta yaşanan bu doğal su artışı, tarımsal sulama ve içme suyu temini açısından bölge halkına rahat bir nefes aldırdı. Uzmanlar, bu tür yoğun kar ve yağmur dönemlerinin tarım üretimi için hayati önemde olduğunu belirtiyor.

Bu yılki su bolluğu, geçmiş yıllardaki kuraklık endişelerini bir nebze de olsa unutturmuş durumda.