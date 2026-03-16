Ramazan Bayramı'nda yollar ücretsiz mi 2026 | Avrupa, Anadolu, İstanbul-İzmir otoyolu, Kuzey Marmara...

Ramazan Bayramı yaklaşırken milyonlarca vatandaş tatil planlarını yapmaya başladı.

Bayramı memleketinde ya da farklı şehirlerde geçirmek isteyenler yola çıkmaya hazırlanırken, ulaşım maliyetleri de gündemin önemli başlıkları arasında yer alıyor.

Özellikle özel araçla seyahat edecek sürücüler, bayram süresince otoyol ve köprülerin ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor.

Gözler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na çevrildi.

Peki, 2026 Ramazan Bayramı’nda hangi otoyollar ve köprüler ücretsiz olacak? İşte detaylar...

BAYRAMDA YOLLAR ÜCRETSİZ Mİ 2026

Otoyollar ve köprülerin bayram için akıbeti henüz netleşmedi.

2026 Ramazan Bayramı süresince geçerli olacak kararla Türkiye’de KGM kontrolünde olan köprülerden ve otoyollardan daha önceki bayramlarda olduğu gibi geçiş ücreti alınmaması bekleniyor.

20 Mart Cuma günü başlayacak ve 22 Mart Pazar günü sona erecek olan bayramda ücretsiz olan köprü ve otoyollar ile ilgili soru işaretleri Resmi Gazete'de yayımlanan kararla netliğe kavuşacak.