Ağrı'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor

- Ağrı'da dondurucu soğuklar etkisini artırarak, bitkileri kırağıyla kapladı ve çatılarda buz sarkıtları oluşturdu.
- Araç camları buz tuttu, nehirler dondu ve vatandaşlar araçlarını korumak için battaniye ve brandalar kullandı.
- Sürücüler, sabah işe gitmek için buzlu camları temizlemekte zorluk çekti.
Ağrı'da gece saatlerinde etkisini artıran soğuklar nedeniyle kent merkezinde ağaçlar ve bitkiler kırağıyla kaplanırken, evlerin çatılarında metrelerce uzunlukta buz sarkıtları oluştu.
DONDURUCU SOĞUK HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ
Araç camları buz tutarken, nehir ve derelerin yüzeyi tamamen dondu.
Patnos'ta da benzer manzaralar yaşanırken, vatandaşlar araçlarını soğuktan koruyabilmek için battaniye ve brandalarla örttü.
Sabah saatlerinde işe gitmek isteyen sürücüler, buz tutan camları temizlemekte güçlük çekti.