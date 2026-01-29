Abone ol: Google News

Ağrı'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor

Kış mevsiminin en sert geçtiği illerinden biri olan Ağrı, dondurucu soğuklarla mücadele ediyor.

Yayınlama Tarihi: 29.01.2026 07:34
  • Ağrı'da dondurucu soğuklar etkisini artırarak, bitkileri kırağıyla kapladı ve çatılarda buz sarkıtları oluşturdu.
  • Araç camları buz tuttu, nehirler dondu ve vatandaşlar araçlarını korumak için battaniye ve brandalar kullandı.
  • Sürücüler, sabah işe gitmek için buzlu camları temizlemekte zorluk çekti.

Ağrı'da gece saatlerinde etkisini artıran soğuklar nedeniyle kent merkezinde ağaçlar ve bitkiler kırağıyla kaplanırken, evlerin çatılarında metrelerce uzunlukta buz sarkıtları oluştu.

DONDURUCU SOĞUK HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Araç camları buz tutarken, nehir ve derelerin yüzeyi tamamen dondu.

Patnos'ta da benzer manzaralar yaşanırken, vatandaşlar araçlarını soğuktan koruyabilmek için battaniye ve brandalarla örttü.

Sabah saatlerinde işe gitmek isteyen sürücüler, buz tutan camları temizlemekte güçlük çekti.

