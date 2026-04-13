İşte Nisan 2026 itibarıyla Türkiye yollarının en ekonomik sedan otomobiller:

Türkiye otomobil pazarında Nisan ayı listeleri güncellendi. İkinci el piyasasındaki durgunluğa rağmen sıfır kilometre araçlara olan ilginin devam ettiği bu dönemde, ucuz olan sedan modeller merak ediliyor. İşte en uygun sedan otomobiller ve fiyatları…
Türkiye otomobil pazarında Nisan 2026 itibarıyla fiyat listeleri yeniden güncellendi.
İkinci el araç piyasasında gözlemlenen durgun seyre rağmen, sıfır kilometre araçlara yönelik talebin canlı kalması markalar arasındaki rekabeti kızıştırdı.
Özellikle geniş bagaj hacmi ve aile kullanımına uygunluğuyla Türkiye’nin vazgeçilmezi olan sedan segmentinde, bütçe dostu modellerin yeni fiyat etiketleri netleşti.
İşte Nisan 2026’nın en uygun fiyatlı 4 sedan otomobili:
EN UYGUN SEDAN OTOMOBİLLER
Fiat Egea Sedan MultiJet 130 HP GSR: 1.539.900 TL - 1.889.900 TL
Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S: 1.894.000 TL - 2.207.000 TL
Renault Megan Sedan: 2.108.000 TL
Ford Focus Yeni Titanium Stil: 2.641.700 TL
