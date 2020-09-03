Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin dış politikasını eleştirdi

İngilizlere Türkiye'nin dış politikasını şikayet eden Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin Yunanistan'a ve Doğu Akdeniz'e karşı yanlış politika izlediğini söyledi.

Avrupa Birliği'nden gelen tüm tehditlere rağmen Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini sürdüren ve bölgeye donanmasını gönderen Türkiye, dengeleri değiştirdi.

Doğu Akdeniz'deki haklarından asla vazgeçmediğini belirten Türkiye'nin mücadelesinden sonra Avrupa Birliği (AB), Yunanistan'ın yanında yer alarak Türkiye'ye yeni tehditler savurdu.

AB'nin Türkiye'yi yaptırımla tehdit etmesinden sonra Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin genel merkezinde İngiliz haber ajansı Reuters’a, Türkiye'nin dış politikası hakkında açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin, başta Doğu Akdeniz'de olmak üzere dış politikalarda başarısız olduğunu öne süren Davutoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"YUNANİSTAN'LA MASAYA OTURALIM"

"Maalesef hükümetimiz Yunanistan ile düzgün bir diplomatik performans sergilemiyor. AB’ye ‘masaya oturalım ve tüm görüşleri paylaşalım’ denmeli. Oturup birbirimizle konuşmamız lazım.

Karşı tarafın hatası, Türkiye’nin stratejik endişelerini görmezden gelmek. Bizim hatamız ise pozisyonumuzu karşı tarafa anlatacak gerekli diplomatik çabaya göstermeden açıklamak. İki taraftaki bu psikolojik tansiyon bir tıkanıklığa ve riskli askeri karşılaşmaya neden olabilir.

"DOĞU AKDENİZ’DE POLİTİKA YANLIŞ"

Herkesin kazanması için yeni bir stratejik vizyon gerekiyor. Böyle durumlarda bir tarafın kazandığı diğer tarafın kaybettiği bir örneğe hiç rastlamadım.

Doğu Akdeniz’de vaziyet kaybet-kaybet şeklinde. Maalesef Avrupa Birliği, Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin temel stratejik gereksinimlerini anlamıyor… Avrupalı liderler Doğu Akdeniz’in Türkiye için hayati stratejik öneme sahip olduğunu anlamalı. Kimse Türkiye’yi köşeye sıkıştıramaz, zorla bir şey yaptıramaz, Türkiye’yi karaya hapsedemez."